Nigéria vive crise de fome provocada pela violência no campo - Grupos jihadistas forçam populações a deixar celeiro agrícola do país. Cortes de ajuda externa agravam riscos para deslocados internos. Segundo a ONU, quase 31 milhões estão passando fome.A Nigéria vive uma iminente crise de fome sem precedentes na porção norte do seu território, com pelo menos 5 milhões de crianças em desnutrição aguda, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Apesar de a região ser um tradicional celeiro agrícola, especialistas atribuem o cenário crítico a problemas de governança e à insegurança prolongada num contexto de conflitos locais. O corte de fundos de ajuda externa, em consequência do desmonte da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), agrava a crise humanitária.

De acordo com Margot van der Velden, diretora regional para a África Ocidental do Programa Mundial de Alimentos (PMA), ligado às Nações Unidas, quase 31 milhões de nigerianos enfrentam insegurança alimentar aguda. Isso equivale a mais de 10% da população do país, estimada em 232 milhões pela ONU.