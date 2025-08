Trump eleva a 50% tarifa sobre a Índia por comprar petróleo da Rússia

Na última terça-feira, Trump deu ao Kremlin um novo ultimato de dez dias para declarar uma trégua na Ucrânia, prazo que expiraria na próxima sexta-feira (08/08), quando ele poderia anunciar novas sanções contra a Rússia.

Temor de empresários brasileiros

Segundo noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quarta-feira, tmpresários brasileiros também estão preocupados com possíveis sanções de Washington, já que dependem de fertilizantes da Rússia – Moscou é o maior fornecedor do insumo ao Brasil, além de ser também o maior fornecedor de diesel ao Brasil, respondendo nos últimos meses por cerca de 60% das importações brasileiras do combustível.

No mês passado, Trump afirmou que, se não houver um acordo de paz da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos imporão "tarifas secundárias de 100%" sobre países que continuam comprando exportações russas. A informação foi confirmada pelo secretário Internacional do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e pelo secretário-geral da aliança militar Otan, Mark Rutte.

md/ra (EFE, ots)