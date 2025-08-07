A fórmula da Costa Rica para se tornar um país rico

Conforme os países avançam economicamente, essas classificações seguem desempenhando um papel fundamental na definição de políticas e estratégias de desenvolvimento. "Compreender os fatores que influenciam a classificação de renda pode orientar os esforços para estimular o crescimento econômico, ajudar a controlar a inflação e aprimorar a integração à economia global", disse a instituição, em relatório.

Estabilidade política, investimento social e turismo

O PNB per capita de 15.620 dólares da Costa Rica fica acima do Brasil, que é considerado um país de renda média-alta pela organização, com 9.950 dólares, e coloca o país no patamar de Chile e Uruguai, que marcam 15.750 e 21.580 dólares, respectivamente, como os únicos da América Latina a serem considerados de renda alta.

Para isso, a Costa Rica surfa uma estabilidade política rara na região. A Venezuela, que passa por uma turbulência política nos últimos anos, por exemplo, era classificada como um país de renda média-alta até o ano fiscal de 2021, e "não foi classificada desde então devido à indisponibilidade de dados".

"A Costa Rica tem colhido frutos de esforços feitos desde o fim de sua última guerra civil, em 1948, em que se pactuou socialmente pelo fim do exército, em troca de investimentos e fortalecimento de políticas sociais induzidas pelo Estado", afirma Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que morou no país.

A estabilidade política e foco no social trazem resultados econômicos reais. De acordo com o economista Luis Vargas Montoya, pesquisador da Universidade da Costa Rica, houve um crescimento de cerca de 10% nas exportações de manufaturas e serviços especializados nos últimos cinco anos, e, contando com zonas francas, atraiu até 20% mais investimentos estrangeiro por ano no período. Hoje, a Costa Rica é o terceiro país no mundo em atração de novos investimentos em relação ao seu PIB e o primeiro na América Latina.