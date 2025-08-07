Celebridades pedem à Alemanha que pare de enviar armas a Israel - Carta endereçada ao chanceler federal Friedrich Merz condena atos terroristas do Hamas, mas afirma que "nenhum crime justifica punir coletivamente milhões de pessoas inocentes".Cerca de 400 atores, músicos, escritores e profissionais da mídia da Alemanha assinaram uma carta aberta pedindo ao chanceler federal do país, Friedrich Merz, que interrompa o fornecimento de armas alemãs a Israel e tome medidas adicionais para acabar com a guerra em Gaza.

No documento, intitulado "Não deixe Gaza morrer, sr. Merz", os artistas elogiam o fato de o chefe de governo alemão ter nos últimos dias feito críticas ao governo israelense. Mas afirmam: "Palavras por si só não salvam vidas".

O abaixo-assinado foi divulgado em 31 de julho, incialmente com o apoio de cerca de 200 pessoas, e nesta quinta-feira (07/08) somava 394 assinaturas.