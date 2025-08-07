[Coluna] Professores sobrecarregados, alunos isentos: um desequilíbrio educativo - Professores e estudantes são vítimas do mesmo sistema. Mas, enquanto os docentes carregam sozinhos a culpa e a responsabilidade, estudantes esperam só direitos. Esse desequilíbrio só aumenta a sobrecarga de quem ensina."O professor precisa ser empático e entender seus alunos", "O professor precisa sempre se atualizar e oferecer aulas que despertem o interesse de seus alunos", "O professor precisa X, Y e Z".

Já perceberam o quanto é comum ouvir frases como as acima? Na verdade, é muito natural e fácil elencar tudo aquilo que o professor precisa ser e fazer. Colocamos todo o peso da educação nas suas costas. Mas e o estudante? A ele só cabe direitos?

Tenho contato diário com centenas de estudantes de licenciatura de todo o país e acho muito lindo ver o brilho nos olhos de cada um deles e a forma como planejam atuar como docentes em atuação. Do outro lado, tenho contato com dezenas de professores, estes já em atuação há anos, e vejo um outro lado da moeda: um lado com paixão pela profissão, claro, mas tomado por um realismo necessário.