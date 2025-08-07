Mas os bichanos nem sempre gozaram de boa fama pelo mundo. Na Europa medieval, por exemplo, eles foram por muito tempo suspeitos de serem os causadores da Peste. O Papa Inocêncio 8º (1432-1492), que aparentemente abominava gatos, declarou-os oficialmente "animais pagãos em aliança com o diabo". Por causa disso, os felinos foram atormentados, torturados e até queimados por muitos anos.

Gatos pelo mundo: onde eles são especialmente populares

Ainda que existam regiões do mundo onde os gatos são hoje, na melhor das hipóteses, apenas tolerados, eles têm se tornado cada vez mais populares como animais de estimação. A maioria dos gatos domésticos, cerca de 74 milhões, vive nos Estados Unidos, seguida pela China, com 53 milhões – o Brasil aparece na lista em sexto lugar, com 12,5 milhões de gatos. A maioria dos donos de gatos, no entanto, encontra-se na Rússia: 58% de todas as famílias russas têm um ou mais gatos.

Mas de onde vem tanto fascínio? Ao contrário dos católicos, a Igreja Ortodoxa via os gatos com bons olhos devido à sua utilidade e, assim, como símbolo de riqueza, eles se tornaram inquilinos bem-vindos em casas abastadas. Durante séculos, dezenas de gatos, a maioria machos, viveram no Museu Hermitage de São Petersburgo para manter as extensas adegas praticamente livres de roedores. Hoje, é possível inclusive "adotar" os gatos do Hermitage. Os bichanos ganham assim garantia de comida e cuidados – custos não cobertos pelo Estado russo.

Entretanto, espera-se que o grande amor da Rússia por gatos agora também beneficie o presidente russo, Vladimir Putin: ele formará uma dupla com o gato Matroskin na popular série de animação Prostokvashino, de acordo com a produtora do programa. O Kremlin, oficialmente, não tem objeções. Fiéis à sua natureza, os gatos, provavelmente, também não estão nem aí.

Autor: Katharina Abel