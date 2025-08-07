Itália anuncia construção de megaponte para ligar a Sicília ao continente

A ser financiado por meio de verbas estatais, o projeto foi saudado pela coalizão de governo liderada pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, como um impulso econômico para o sul empobrecido da Itália.

"Não é uma tarefa fácil, mas consideramos um investimento no presente e no futuro da Itália, e gostamos de desafios difíceis quando eles fazem sentido", disse Meloni, segundo seu gabinete, durante o encontro que aprovou a construção.

Em uma coletiva de imprensa em Roma, o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, também comemorou a decisão, qualificando a ponte como "o maior projeto de infraestrutura do Ocidente".

Por que a ponte é controversa?

Críticos chamam atenção sobretudo para os riscos da construção de uma ponte suspensa com extensão recorde em uma zona de terremotos, apontando também para seus custos, os possíveis danos ambientais e o receio de que a máfia possa se infiltrar em contratos de construção.

No início desta semana, associações ambientais apresentaram uma queixa à União Europeia sobre os sérios riscos da construção da ponte para o meio ambiente local.