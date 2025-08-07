Julho de 2025 foi o terceiro mais quente da história - Na Turquia, termômetros ultrapassaram os 50 °C pela primeira vez. Apesar das altas temperaturas, mês passado marcou fim de sucessão de quebra de recordes de calor nos últimos dois anos.Julho deste ano entrou para os registros como o terceiro mais quente da história para o período no mundo inteiro, afirmaram especialistas climáticos nesta quinta-feira (07/08).

A temperatura média do ar na superfície mundial alcançou 16,68°C no mês passado, ficando 0,45 °C acima da média do mês entre os anos de 1991 e 2020.

Em julho de 2025, os termômetros ultrapassaram 50 °C no Golfo, no Iraque e, pela primeira vez, na Turquia, ao tempo que chuvas torrenciais mataram centenas de pessoas na China e no Paquistão.