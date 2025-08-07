Medo de invasão chinesa inspira série de TV e jogos em Taiwan - Recém-lançado, drama "Zero Day Attack" divide opiniões ao retratar distopia na ilha asiática em 2028. Falar em escalada política e militar com Pequim deixou de ser tabu.O ano é 2028 e um navio de guerra chinês desaparece ao sobrevoar a costa de Taiwan. A China, então, bloqueia a ilha asiática, sob o pretexto de que precisa buscar a aeronave. Mas, na verdade, trata-se de um pretexto para uma invasão militar chinesa contra a ilha asiática, que tem um governo autônomo desde 1949 e um novo presidente prestes a tomar posse.

Este é o enredo de uma nova série taiwanesa que, desde a estreia no sábado (02/08), ganha popularidade e divide opiniões.

O drama de dez episódios, intitulado Zero Day Attack (Ataque de dia zero, em tradução livre), ganha elogios de parte dos espectadores por supostamente ajudar os taiwaneses a entenderem quão profundamente o Partido Comunista Chinês (PCC) se infiltra em suas vidas. A produção foi parcialmente financiada pelo governo de Taiwan.