México denuncia apropriação cultural em novas sandálias da Adidas - Novas sandálias da marca esportiva alemã se inspiram em modelo tradicional com raízes indígenas sem reconhecer autores originais, dizem autoridades mexicanas, que exigem suspensão da venda do produto.A marca de roupas esportivas Adidas foi acusada de apropriação cultural por autoridades do estado de Oaxaca, no México. De acordo com o governo local, um modelo de calçado lançado nesta semana é a cópia de um estilo tradicional de sandálias da região, conhecido como huarache.

O modelo Oaxaca Slip-On, cujo nome se refere ao mesmo estado, foi elaborado por Willy Chavarria, designer de moda americano de origem mexicana, em colaboração com a Adidas. Mas, segundo as autoridades locais, a empresa e o designer não procuraram obter autorização e tampouco reconheceram os autores originais.

"A empresa Adidas em conjunto com o designer Willy Chavarria se apropriaram de um desenho único das sandálias tradicionais da população de Villa Hidalgo Yalalag", disse na quarta-feira (06/08) o deputado mexicano Isaías Carranza, se referindo a um vilarejo de Oaxaca marcado pela forte presença e cultura indígena.