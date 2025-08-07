Netanyahu quer assumir o controle de toda a Faixa de Gaza - Premiê israelense diz que intuito seria derrotar Hamas e entregar o território a forças árabes. Apoiada pela extrema direita, ideia enfrenta oposição do próprio Exército e de familiares de reféns.O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (07/08) que defende que Israel assuma o controle militar de toda a Faixa de Gaza, apesar das críticas cada vez mais intensas no país e no exterior sobre a guerra que já dura quase dois anos no território palestino.

"É nossa intenção", disse Netanyahu em entrevista à emissora americana Fox News quando questionado se Israel assumiria o controle de todo o enclave. Ele afirmou que, após tomar o controle, Israel entregaria o território a forças árabes que o governariam.

"Para garantir nossa segurança, pretendemos remover o Hamas de lá, permitir que a população se liberte [...] e passar o controle para um governo civil que não seja o Hamas e que não defenda a destruição de Israel", disse, referindo-se ao grupo palestino responsável pelo ataque terrorista de 7 de outubro de 2023 contra Israel. "Queremos nos libertar e libertar o povo de Gaza do terrível terror do Hamas."