Santo Sudário cobriu mesmo Jesus? Pesquisador brasileiro diz que não

Moraes, especialista na comparação de imagens em 2D e 3D, notou algo peculiar nas formas do corpo representado no Sudário: pareciam rígidas e retas demais para serem compatíveis com a anatomia humana real.

Para chegar à conclusão, o brasileiro utilizou softwares livres de modelagem 3D, como MakeHuman, Blender e CloudCompare, e comparou dois cenários. De um lado, um lençol colocado sobre um corpo humano virtual em 3D. De outro, o mesmo tecido sobre uma figura achatada em baixo-relevo.

No primeiro caso, a imagem resultante mostrava uma distorção evidente, com proporções alargadas — algo que os especialistas chamam de "efeito máscara de Agamenon".

Trata-se de uma referência à famosa máscara funerária de Micenas, na Grécia, que, ao ser achatada, perdeu suas proporções originais. Já o modelo em baixo-relevo gerou uma figura muito mais fiel à observada no Sudário real.

Moraes sustenta que os traços representados no tecido são rígidos, retos e pouco naturais demais para terem sido causados pelo contato com um corpo humano real. "A imagem do Sudário de Turim é mais coerente com uma matriz de baixo-relevo", explicou Moraes ao site Live Science. "Essa matriz poderia ter sido feita de madeira, pedra ou metal, e pigmentada", afirmou.

Desvendando mistérios históricos