"Superman" dos anos 90 vira agente anti-imigração do governo Trump

"Na verdade, sou xerife-adjunto e policial da reserva — não fazia parte do ICE, mas depois que publiquei isso, a coisa explodiu", disse Cain na Fox News. "Depois, conversei com alguns funcionários do ICE e serei empossado como agente o mais rapidamente possível."

Cain ainda disse considerar que os EUA foram construídos por "patriotas" que fizeram "a coisa certa", e que se juntar ao ICE também é "a coisa certa". Na mesma entrevista, ele elogiou o presidente Donald Trump, que liderou uma campanha centrada no combate à migração e deportação de estrangeiros. "Ele [Trump] está cumprindo o que prometeu. Foi por isso que as pessoas votaram nele. Foi por isso que eu votei nele, e ele vai levar isso adiante. Eu farei minha parte e ajudarei a garantir que isso aconteça", disse Cain.

Nas últimas semanas, o ICE tem expandindo seus esforços para aumentar o número de agentes e lançado campanhas publicitárias de recrutamento. Na quarta-feira, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, ao qual o ICE está subordinado, anunciou que agência vai remover seus limites de idade para o recrutamento de agentes, abrindo a possibilidade de candidaturas a partir dos 18 anos e removendo o teto anterior de 40 anos.

A agência recebeu recentemente US$ 75 bilhões em financiamento extra por meio do megaprojeto fiscal de Trump aprovado no início de julho. Parte desse valor está sendo direcionado para a contratação de mais 10 mil agentes até 2029. Hoje, o ICE conta com 20 mil pessoas.

A agência também vem sendo alvo de críticas após acusações de truculência e detenções pouco transparentes. Nos últimos meses, a expansão das ações do ICE também levou a episódios de tensão social em vários estados dos EUA, mudando a rotina de muitos migrantes.

