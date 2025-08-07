"Superman" dos anos 90 vira agente anti-imigração do governo Trump - Antiga estrela do seriado "Lois & Clark", Dean Cain anunciou que vai passar a atuar como agente do ICE, a agência dos EUA responsável por executar onda de detenções de migrantes sob o governo Trump.O ator americano Dean Cain anunciou que vai se tornar agente do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) dos EUA, a agência que vem executando uma onda de detenções e deportações de migrantes sob o governo de Donald Trump.
Nos anos 1990, Cain, de 59 anos, se notabilizou por interpretar o personagem Super-Homem e seu alter ego Clark Kent no seriado televisivo Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, produzido entre 1993 e 1997 e que no Brasil foi transmitido pela TV Globo.
"Vou tomar posse como agente do ICE", disse Cain na quarta-feira (06/08), em entrevista ao canal conservador Fox News. No dia anterior, ele já havia usado suas redes sociais para divulgar um vídeo instando membros do público a se candidatarem a vagas na agência de combate à migração. O vídeo viralizou e depois disso Cain anunciou que havia tomado a decisão de se juntar ao ICE.
"Na verdade, sou xerife-adjunto e policial da reserva — não fazia parte do ICE, mas depois que publiquei isso, a coisa explodiu", disse Cain na Fox News. "Depois, conversei com alguns funcionários do ICE e serei empossado como agente o mais rapidamente possível."
Cain ainda disse considerar que os EUA foram construídos por "patriotas" que fizeram "a coisa certa", e que se juntar ao ICE também é "a coisa certa". Na mesma entrevista, ele elogiou o presidente Donald Trump, que liderou uma campanha centrada no combate à migração e deportação de estrangeiros. "Ele [Trump] está cumprindo o que prometeu. Foi por isso que as pessoas votaram nele. Foi por isso que eu votei nele, e ele vai levar isso adiante. Eu farei minha parte e ajudarei a garantir que isso aconteça", disse Cain.
Nas últimas semanas, o ICE tem expandindo seus esforços para aumentar o número de agentes e lançado campanhas publicitárias de recrutamento. Na quarta-feira, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, ao qual o ICE está subordinado, anunciou que agência vai remover seus limites de idade para o recrutamento de agentes, abrindo a possibilidade de candidaturas a partir dos 18 anos e removendo o teto anterior de 40 anos.
A agência recebeu recentemente US$ 75 bilhões em financiamento extra por meio do megaprojeto fiscal de Trump aprovado no início de julho. Parte desse valor está sendo direcionado para a contratação de mais 10 mil agentes até 2029. Hoje, o ICE conta com 20 mil pessoas.
A agência também vem sendo alvo de críticas após acusações de truculência e detenções pouco transparentes. Nos últimos meses, a expansão das ações do ICE também levou a episódios de tensão social em vários estados dos EUA, mudando a rotina de muitos migrantes.
Ator chamou novo filme do Superman de "woke"
Depois do fim do bem-sucedido seriado Lois & Clark em 1997, no qual contracenou ao lado da atriz Teri Hatcher, Cain teve uma carreira artística irregular, intercalando participações em reality shows com filmes de baixo orçamento e participações especiais em seriados.
Nos anos 1990, Cain chegou a declarar apoio a candidatos democratas, mas a partir dos anos 2000 se voltou para o Partido Republicano.
Recentemente, em julho, ele reapareceu no noticiário dos EUA ao criticar o novo filme Superman (2025), uma nova versão cinematográfica do personagem, que estreou no mesmo mês e estrelado por David Corenswet no papel-título.
Ao site TMZ, Cain crticiou o novo filme por considerá-lo "woke" ou "politicamente correto". "Quão politicamente correto Hollywood vai tornar esse personagem? Quanto a Disney vai mudar sua Branca de Neve? Por que eles vão mudar esses personagens [para] se adequarem aos tempos atuais?
O personagem Superman apareceu pela primeira vez na primeira edição da revista Action Comics, publicada em 1938. A história original foi criada pelos imigrantes judeus de segunda geração, Jerry Siegel e Joe Shuster, que inventaram um super-herói que defendia os mais fracos em resposta à ascensão de do líder nazista Adolf Hitler e ao antissemitismo na Europa.
Nascido como Kal-El no planeta Kripton, os pais biológicos do bebê Superman conseguem enviá-lo para a Terra antes de morrerem em meio à destruição de seu planeta. A família que acolhe o órfão o registra fraudulentamente como seu filho biológico, Clark Kent, para encobrir o fato de que a criança é literalmente um alienígena não documentado.
Esse aspecto da biografia do super-herói foi reiterado em 2018, quando o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) publicou o livro Superman também foi um refugiado.
A aparente contradição entre a decisão do ator Cain de se juntar ao ICE e a "biografia" do personagem que lhe deu fama não passou desperecida nas redes sociais e na imprensa. "Será que Dean Cain conhece a história do Super-Homem, que ele interpretou na televisão? Ele teve que fugir de um planeta em extinção quando era bebê", questionou um artigo online da revista alemã Der Spiegel.
jps (ots, DW)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.