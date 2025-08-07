Trump e Putin devem se reunir nos próximos dias - Kremlin diz que está em preparativos para reunião entre líderes dos EUA e Rússia, a primeira desde o encontro de Biden e Putin na Suíça em 2021. Moscou, no entanto, ignorou proposta de incluir Zelenski.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, devem se reunir nos próximos dias, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (07/08) pela agência russa de notícias Interfax, com declarações do assessor do Kremlin, Yuri Ushakov. Se de fato ocorrer, este será o primeiro encontro entre mandatários dos dois países desde que Putin e Biden se reuniram em Genebra, na Suíça, em 2021, antes da guerra na Ucrânia.

Os Estados Unidos já haviam divulgado a intenção de concretizar a reunião, o que foi confirmado por Ushakov: "Por sugestão do lado americano, chegou-se a um acordo para realizar uma reunião bilateral nos próximos dias, ou seja, entre o presidente Vladimir Putin e Donald Trump. Agora estamos iniciando os preparativos com os nossos colegas americanos", declarou o assessor.

O anúncio ocorre um dia depois que o enviado de Trump, Steve Witkoff, se reuniu com Putin como parte de negociações que possam colocar fim à guerra na Ucrânia.