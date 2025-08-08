Alemanha suspende parcialmente exportação de armas a Israel - Berlim paralisa envio de armamentos que possam ser usados em Gaza, após governo de Benjamin Netanyahu aprovar escalada militar no território palestino.O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, anunciou nesta sexta-feira (08/08) a suspensão das exportações para Israel de equipamentos militares que possam ser usados em Gaza. A decisão vem na esteira da aprovação pelo governo israelense de um plano para ocupar a Cidade de Gaza.

Em nota, Merz enfatizou que Israel "tem o direito de se defender do terror do Hamas" e que a libertação de reféns israelenses e negociações resolutas para um cessar-fogo são as prioridades da Alemanha.

"A ação militar ainda mais dura do Exército israelense na Faixa de Gaza, aprovada pelo gabinete israelense ontem à noite, torna cada vez mais difícil para o governo alemão ver como esses objetivos serão alcançados”, disse.