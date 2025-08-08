Decisão de Israel de ocupar Cidade de Gaza gera ampla reação global

A França afirmou que a decisão de Israel "agravaria uma situação já catastrófica". Em um post no X, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, escreveu: "A França condena veementemente o plano do governo israelense que visa preparar a ocupação completa de Gaza. Tal operação agravaria uma situação já catastrófica, sem permitir a libertação dos reféns do Hamas, seu desarmamento ou sua rendição."

A Bélgica afirmou que convocaria o embaixador de Israel no país para expressar sua "total desaprovação a essa decisão, assim como à continuada colonização (...) e o desejo de anexar a Cisjordânia".

A medida também foi criticada pela Holanda, que enfatizou que "Gaza pertence aos palestinos". O ministro das Relações Exteriores, Caspar Veldkamp, afirmou no X: "O plano do governo Netanyahu de intensificar as operações israelenses em Gaza é uma medida errada. A situação humanitária é catastrófica e exige melhorias imediatas. Essa decisão não contribui de forma alguma para isso e também não ajudará a trazer os reféns de volta para casa."

A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergard, afirmou que a decisão de Israel poderia constituir uma violação do direito internacional. "Vejo com grande preocupação a decisão tomada pelo governo israelense. Precisamos de um cessar-fogo e essa decisão corre o risco de levar o desenvolvimento para a direção oposta", disse ela, de acordo com a emissora pública sueca SVT. "Já reiterei anteriormente que qualquer tentativa de anexar, alterar ou reduzir o território de Gaza violaria o direito internacional", acrescentou.

Em uma mensagem no X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu que Israel reconsiderasse sua decisão. "Ao mesmo tempo, deve ocorrer a soltura de todos os reféns, que estão sendo mantidos em condições desumanas. E ajuda humanitária deve ter acesso imediato e desimpedido a Gaza para entregar o que é urgentemente necessário".

China: "Gaza pertence ao povo palestino"