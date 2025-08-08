Governo alemão hesita sobre acolher crianças doentes de Gaza

Mas o governo federal tem dúvidas sobre a iniciativa, e os ministérios do Exterior e do Interior querem primeiro examinar a situação. O apoio dependeria "fundamentalmente da situação de segurança", bem como da "possibilidade de viagem e outros fatores”, disse um porta-voz do Ministério do Interior na quarta-feira (06/08). O foco principal seguiria sendo "a ampliação da assistência médica no local e na região".

Em princípio, no entanto, o governo federal vê a oferta de forma positiva. É "uma preocupação importante" apoiar os atores da sociedade civil no tratamento médico de crianças da Faixa de Gaza, segundo um porta-voz do Ministério do Exterior.

O ministro do Interior, Dobrindt, foi um pouco mais claro na quinta-feira. "Devemos ser muito cuidadosos com as possíveis medidas que estamos agora discutindo”, disse ele à plataforma Table Media. O governo federal já está apoiando a população da Faixa de Gaza, pontuou. "A prioridade deve ser a prestação de ajuda no local." Ele afirmou que compreende a ideia, mas que o objetivo deve ser ajudar o maior número possível de pessoas, não apenas algumas.

Secretária da CDU fala em ideia eleitoreira

Já Serap Güler (CDU), secretária de Estado do Ministério do Exterior, causou indignação. Ela não viu a oferta das cidades como algo totalmente altruísta, pelo menos não no caso das duas cidades do estado da Renânia do Norte-Vestfália, Düsseldorf e Bonn, onde haverá eleições legislativas locais em setembro. "Essa ideia é boa para a campanha eleitoral ou para ganhar pontos, mas não ajuda as pessoas em si", disse Güler ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger.

Ines Schwerdtner, líder do partido de oposição Die Linke, classificou a declaração como "mesquinha". Não pode ser "que a Alemanha seja um dos poucos países da União Europeia a ficar de braços cruzados vendo as pessoas morrerem”. Até mesmo uma porta-voz do Ministério do Exterior rejeitou posteriormente a declaração feita por sua própria secretária.