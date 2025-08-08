Lula veta parcialmente a nova lei de licenciamento ambiental

Lula editou ainda uma medida provisória para que a Licença Ambiental Especial (LAE) entre em vigor imediatamente, que precisará também ser avaliada pelo Congresso. A LAE é um mecanismo mais rápido para aprovação de obras e empreendimentos considerados estratégicos pelo governo federal.

O veto parcial foi anunciado em uma coletiva de imprensa com a ministra substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enquanto Lula está em viagem ao Acre e a Rondônia. Segundo Belchior, a decisão de Lula foi resultado de "discussão criteriosa" com várias pastas do governo.

Licença por autodeclaração mais restrita

Um dos pontos mais polêmicos do projeto é a ampliação da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC). Ela funciona mediante uma autodeclaração do empreendedor, que afirma não explorar o meio ambiente de forma ilegal.

A concessão da licença é automática, ou seja, não há exigência de estudos prévios ou análise técnica para averiguar a veracidade da declaração.

Segundo um cálculo informado pela ex-presidente do Ibama Suely Araújo à imprensa, a proposta ampliaria o modelo de autodeclaração para 90% dos atuais licenciamentos ambientais expedidos no Brasil. A única condição para obter a licença seria que a atividade seja de pequeno ou médio porte e não cause extensa degradação ao meio ambiente.