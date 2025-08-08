Nova lei pode mudar a vida de quem sofre com fibromialgia

Embora o acesso integral ao tratamento já fosse previsto em lei antes, a legislação recém-sancionada detalha como esse atendimento deve ser conduzido. Entre os pontos estabelecidos estão: a oferta de cuidado multidisciplinar, ações de conscientização sobre essas doenças, capacitação de profissionais da rede pública, apoio às famílias, incentivo à pesquisa científica e estímulo à reinserção dos pacientes no mercado de trabalho.

Torres espera que a mudança dê mais visibilidade aos pacientes que, assim como ela, sofrem todos os dias com os efeitos da síndrome. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a condição aflige de 2% a 3% da população brasileira –o equivalente a até 6 milhões de pessoas, segundo os números do Censo de 2022 –, com uma maior incidência em mulheres do que em homens.

Sintomas e diagnóstico tardio

Foi somente em 2019, depois de ir a diversos médicos, que Torres conseguiu fechar o diagnóstico para sua condição. Segundo ela, foram quase três anos até os especialistas confirmarem o que ela tinha. "Sofria com fadiga, ??consultava clínicos e cardiologistas e ninguém descobria meu problema. Até que um clínico me aconselhou ir a um reumatologista", diz.

Ela sentia dores crônicas e relata que, muitas vezes, chegou a cancelar compromissos familiares de última hora – até mesmo o casamento do irmão e o batismo do próprio afilhado. A gravidade dos sintomas era tal que ela foi afastada do trabalho por um ano em 2024.

"É uma dor que você não consegue fazer nada. É algo que lateja, como um tombo ou um soco nas costas. Ela queima como se estivesse com febre, em todo o corpo", diz.