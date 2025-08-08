Territórios palestinos: O que define o que é um Estado? - Mais países reconhecem a existência de um Estado palestino. Mas o caminho para obter este status passa por convenções e disputas ? e raramente é fácil.Cada vez mais aliados tradicionais de Israel reconhecem a existência de um Estado palestino ou se posicionam para fazê-lo em breve. Os territórios palestinos — Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental, estão no centro do conflito entre Israel e Hamas, que corre desde outubro de 2023.

França, Reino Unido, Canadá, Portugal e Malta deverão se somar, na próxima Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a outros 147 países que já reconhecem um Estado palestino. O grupo aumentou em nove países desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há quase dois anos.

Se confirmada em setembro, a mudança no quadro geopolítico não necessariamente levará ao fim da guerra nem assegurará o traçado de fronteiras territoriais claras. Mas a decisão é carregada de simbolismo político num momento crítico para a região.