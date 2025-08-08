Wim Wenders, 80 anos: o cinema e a "arte de se perder"

Ao mesmo tempo, Wenders segue viajando. Além de várias idas à China, ele finalmente realizou seu desejo de conhecer a Índia.

"Viajei pela Índia durante quatro semanas. Ainda não fui à Patagônia, um dos meus sonhos mais antigos... Nunca fui à Antártida ou ao Polo Norte. Evitei zonas frias. Conheço todas as partes quentes do planeta, mas não todas as frias", brinca, em conversa com a DW.

Wenders também relembra, quase que saudosamente, os tempos pré-digitais, quando era possível se perder deliberadamente em novas cidades: "Em todas as grandes cidades do mundo, eu tentava me perder quando chegava pela primeira vez. E quando conseguia me perder, só então eu acho que realmente entendia a cidade".

Com GPS em todos os telefones e mapas em todos os lugares, se perder tornou-se algo raro, o que deixa tudo isso ainda mais significativo para Wenders: "Quando você está perdido, você vê. Se você tem seu mapa e sabe o caminho, não vê tanto quanto nos momentos em que está perdido".

Na exposição no Bundeskunsthalle, não é preciso ser fã de Wenders para se sentir atraído. A obra dele fala a qualquer um que já tenha se sentido fora de lugar ou almejado algo mais. As histórias que ele conta nos lembram que, ao nos perdermos, podemos descobrir novas maneiras de ver não apenas o mundo, mas também nós mesmos.

A exibição fica em cartaz até 11 de janeiro de 2026.