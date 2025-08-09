Como está Belarus cinco anos após onda de protestos contra o regime de Lukashenko? - Em agosto de 2020, protestos em massa eclodiram contra Alexander Lukashenko. Mas o regime do "último ditador da Europa" reprimiu duramente as manifestações. O que mudou desde então?Ninguém previu quando os maiores protestos da história de Belarus eclodiram há cinco anos — em um país que já vinha sendo governado de forma autocrática por Alexander Lukashenko há mais de um quarto de século. Na época, as pessoas foram às ruas para protestar contra o resultado das eleições presidenciais de 9 de agosto de 2020, marcadas por acusações de fraude em favor de Lukashenko.

Muitas pessoas também estavam revoltadas com a falta de medidas das autoridades para proteger a população contra a pandemia de covid-19 e com a prisão dos candidatos presidenciais da oposição mais promissores, além de milhares de cidadãos. Mulheres organizaram marchas e estudantes saíram às ruas.

Trabalhadores, atores e atletas protestaram; diplomatas foram demitidos; médicos e professores escreveram cartas abertas para manifestar sua insatisfação. Em resposta, as forças de segurança do país desencadearam uma onda de repressão. Muitas pessoas ficaram feridas e até morreram.