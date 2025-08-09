Coreia do Norte desmonta equipamento de som na fronteira - Notícia surge dias após Coreia do Sul retirar suas caixas de som no local, em sinal de alívio das tensões entre os dois países.Militares da Coreia do Sul informaram neste sábado (09/08) que notaram tropas norte-coreanas desmontando alguns de seus alto-falantes de propaganda em partes da área de fronteira.

A ação é uma das primeiras medidas recíprocas de Pyongyang desde que o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, assumiu o cargo em junho e iniciou esforços para reabrir as negociações com a Coreia do Norte, incluindo a remoção dos próprios alto-falantes de propaganda da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS) afirmou que o desmantelamento começou na manhã de sábado em certos trechos da linha de frente.