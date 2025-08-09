Estudo desvenda mistério da raiz comum entre finlandês, húngaro e estoniano

Hoje há cerca de 25 milhões de falantes de línguas urálicas, que podem rastrear essa ancestralidade em seu DNA.

"Este estudo é muito empolgante para mim, como estoniana. Nós, falantes de línguas urálicas, temos essa pequena contribuição do DNA siberiano – cerca de 5% [do nosso DNA total]. Agora, parece que esses genes conectam todos os povos urálicos às nossas culturas e línguas ancestrais", afirmou Kristiina Tambets, especialista em arqueogenética da Universidade de Tartu, na Estônia, que não participou da pesquisa.

Qual é a terra ancestral dos povos urálicos?

Os cientistas já haviam rastreado as origens dos idiomas indo-europeus, que se ramificaram em grupos modernos como o germânico, o eslavo e o românico. Essa raiz linguística começou há 5 mil anos, por meio de povos que migraram da Ásia Central para a Europa e a Índia.

Mas as línguas urálicas são completamente diferentes, e os especialistas não compreendiam totalmente suas origens nem como elas evoluíram. Linguistas acreditam que elas podem ter surgido em algum lugar próximo aos Montes Urais, que ficam na Rússia e no Cazaquistão. Mas debate-se sobre de onde exatamente elas vieram e como se espalharam pela Eurásia.

Os autores da pesquisa tinham como objetivo resolver esse mistério estudando os genes de povos urálicos antigos. Ao analisar padrões e variações no DNA de indivíduos desses povos, puderam reconstruir como essas populações migraram ao longo de muitas gerações.