Mesmo com vetos, lei do licenciamento deixa brechas para maior destruição ambiental

No geral, os vetos foram muito positivos, avalia Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) em entrevista à DW. "Como estava, o projeto de lei desestruturava a política ambiental como um todo, e os vetos impediram isso", adiciona.

Em meio a um Congresso Nacional regido pela oposição, onde sessões recentes foram marcadas por graves insultos à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, especialistas ouvidos pela DW reconhecem o esforço político do governo para vetar pontos da lei

"É preciso reconhecer que os vetos enfrentaram pontos importantes e problemáticos, e não deve ter sido fácil alcançar consenso político para tantos. Eles abrangeram temas como o autolicenciamento, retirada dos direitos de povos indígenas e quilombolas", afirma à DW Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima (OC) e ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

O projeto era discutido no Congresso desde 2004, e em 2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados com um texto diferente da proposta inicial. Depois de passar em maio pelo Senado, ele retornou aos deputados e foi aprovado durante a madrugada do dia 17 de julho.

Restrição e liberação de licenças

Um dos pontos vetados mais elogiados foi a restrição da Licença por Adesão e Compromisso (LAC) a empreendimentos de baixo potencial poluidor. Segundo o texto aprovado no Congresso, a LAC, uma espécie de autolicenciamento, se aplicaria também a atividades de médio potencial poluidor - o que abrangeria estruturas como barragens de rejeitos, por exemplo.