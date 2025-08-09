Nagasaki lembra os 80 anos do ataque atômico contra a cidade - Localidade japonesa foi atingida por bomba nuclear três dias após Hiroshima. Prefeito pediu fim dos conflitos armados. Sino restaurado toca pela primeira vez após bombardeio, durante minuto de silêncio pelas vítimas.Nagasaki observou um minuto de silêncio neste sábado (09/08) em memória do momento em que, há 80 anos, a bomba atômica caiu sobre a cidade japonesa, enquanto o sino de uma igreja restaurada tocava pela primeira vez desde o ataque.

Em 9 de agosto de 1945, às 11h02, horário local, três dias após Hiroshima, Nagasaki sofreu o horror da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos. Cerca de 74 mil pessoas perderam a vida nesta cidade portuária no sudoeste do Japão, somando-se às 140 mil vítimas de Hiroshima.

"Oitenta anos se passaram, e quem imaginaria que o mundo se tornaria assim? Parem os conflitos armados imediatamente!", instou o prefeito da cidade, Shiro Suzuki, durante a cerimônia diante de representantes de cerca de 100 países.