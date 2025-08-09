Polícia de Londres prende 365 pessoas em protesto pró-palestinos

Essa proibição implica que ser membro do grupo pró-palestino, ou mostrar apoio a ele, é agora tipificado como um delito penal que pode levar a até 14 anos de prisão, sob a Lei de Terrorismo do ano 2000. Especialistas das Nações Unidas criticaram a decisão, argumentando que "danos materiais isolados, sem risco à vida humana, não são suficientemente graves para serem considerados terrorismo".

Mesmo com a suspensão, entre 500 e 600 pessoas — segundo a Met — se reuniram em frente ao Parlamento neste sábado, convocadas pela associação Defend Our Juries, com cartazes nos quais se podia ler "Me oponho ao genocídio. Apoio o Palestine Action", de acordo com fotografias publicadas nas redes sociais.

"Em um ato coletivo de resistência, as pessoas estão arriscando sua liberdade por nossos direitos civis e pelo povo palestino", escreveu a Defend Our Juries na rede social X.

A Met Police assegurou que todas as pessoas que haviam mostrado um cartaz em apoio ao grupo pró-palestino foram presas ou estavam em processo de prisão.

A polícia detalhou que todas essas pessoas foram levadas a pontos de processamento do distrito e aquelas que confirmaram sua identidade foram liberadas sob fiança, com a condição de não voltarem a participar de nenhuma manifestação de apoio ao Palestine Action, e os que se negaram a isso foram levados a delegacias de polícia em diferentes zonas de Londres.

Final de semana tenso