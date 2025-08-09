Por que o Dia dos Pais é "menos importante" do que o Dia das Mães? - Data gera metade do faturamento que o comércio tem no Dia das Mães. Para especialistas, isso diz muito sobre o papel que se espera do homem na criação dos filhos.Na ponta do lápis do comércio brasileiro, o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10/08), vale metade do Dia das Mães, comemorado anualmente no segundo domingo de maio. É esse o peso da data comemorativa na economia brasileira. Enquanto o Dia das Mães de 2025 movimentou R$ 14,4 bilhões, o Dia dos Pais deve representar R$ 7,8 bilhões, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

De acordo com com a entidade, o Dia dos Pais é a quarta principal data comemorativa do país, perdendo para, nesta ordem, Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças.

Para além do aspecto meramente econômico, especialistas ouvidos pela DW veem nesse quadro um reflexo de como os papéis de gênero são encarados na hora de criar os filhos — revelando uma sociedade ainda machista e patriarcal, em que a maternidade parece mais valorizada do que a paternidade.