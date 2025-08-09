Zelenski critica encontro de Trump com Putin - Presidente ucraniano afirma que decisões tomadas sem a Ucrânia são contrárias à paz e "natimortas" e avisa, mais uma vez, que seu país não vai ceder território em um possível acordo com a Rússia.O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reagiu neste sábado (09/08) à notícia de que os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, se reunirão na próxima sexta-feira no Alasca para discutir um cessa-fogo na Ucrânia, afirmando que as decisões tomadas sem a Ucrânia são contrárias à paz e "natimortas".

"Estas são decisões que não podem funcionar. E todos nós precisamos de uma paz real e genuína. Uma paz que as pessoas respeitem", disse ele em uma mensagem em inglês publicada no X. Zelenski, que havia exigido sua presença em uma cúpula de líderes sobre o fim da guerra, bem como a participação europeia.

O presidente ucraniano aludiu indiretamente a informações vazadas sobre a suposta proposta de Trump a Putin, que, segundo alguns veículos de comunicação, envolveria o congelamento do conflito em troca da suspensão das sanções contra Moscou.