Akakor: A lenda da cidade perdida na Amazônia - Nos anos 1970, um jornalista alemão persegue a história de uma cidade mítica revelada por um suposto indígena de um povo desconhecido. Anos depois, estrangeiros que tentaram chegar ao local desapareceram.Diz a lenda que uma das civilizações mais antiga do mundo teria sido fundada por volta de 15 mil a.C. por seres extraterrestres na Amazônia. Essa cidade perdida teria ainda abrigado mais de 2 mil nazistas que deixaram a Alemanha por volta de 1930. Eles teriam vivido escondidos em túneis subterrâneos junto aos nativos, e eram protegidos por essa tribo secreta.

Parece loucura, mas nos anos 1970 um respeitado correspondente alemão no Brasil acreditou na história. Mergulhou fundo na investigação e até publicou um livro sobre a cidade mítica Akakor. Anos depois, ele foi assassinado quando se preparava para viver na Amazônia e tentar encontrar essa civilização. O caso do jornalista não foi o único: todos os que partiram atrás da cidade mítica jamais retornaram.

A trama atraiu até Jacques Cousteau, além de inspirar obras como Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008), de Steven Spielberg. Hoje, 40 anos depois da morte ou desaparecimento de vários exploradores estrangeiros, o mito de Akakor contina a fascinar os que buscam desvendar os mistérios dessa história.