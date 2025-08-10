Como a geração Z está redefinindo a espiritualidade na Índia - Os jovens indianos não rejeitam a religião, mas vivem suas crenças à sua maneira. Para muitos, trata-se de uma experiência personalizada, e não de uma prática rígida baseada apenas em rituais.Rohit Singh nasceu em uma família hindu, mas não se diz religioso. Aos 24 anos, porém, ele frequenta tanto o templo hinduísta local como também o gurudwara, um local de culto e reunião de outra religião, o sikhismo, que é monoteísta.

Singh também acredita em astrologia e, neste mês, se juntou aos primos na Kanwar Yatra, a peregrinação anual de devotos do deus Shiva, uma das três principais divindades hindus veneradas na Índia.

"Eu não sou religioso, sou espiritual", disse ele à DW. "Não vou ao templo com a mesma frequência que meus pais, vou de vez em quando pela vibe calma e pacífica. Comecei a ir quando não conseguia encontrar emprego e minha saúde mental estava péssima."