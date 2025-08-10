Designer da Adidas diz lamentar "apropriação" após disputa com México - Novas sandálias da marca esportiva alemã inspiradas em modelo com raízes indígenas provocaram acusações de "apropriação cultural". Adidas diz que vai se reunir com autoridades mexicanas para "consertar danos".O designer Willy Chavarria lamentou no sábado (10/08) a controvérsia que eclodiu nesta semana após o lançamento de uma de suas criações, um modelo de sandálias em colaboração com a Adidas, que provocou acusações de "apropriação cultural" por parte de autoridades mexicanas.

O modelo de sandálias Oaxaca Slip-On, desenhado por Chavarria, foi inspirado um estilo tradicional de sandálias da região de Oxaca, conhecido como huarache, e que tem raízes indígenas.

Mas, segundo autoridades mexicanas, a empresa e o designer não procuraram obter autorização para o nome e tampouco reconheceram os autores originais. A controvérsia envolveu até mesmo a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que acusou grandes corporações internacionais de se apropriarem de criações de comunidades indígenas. Autoridades também pediram a suspensão da venda do produto.