Líderes europeus pedem "pressão" sobre a Rússia

"A Ucrânia tem a liberdade de escolher seu próprio destino. Conversas frutíferas só podem ocorrer em um contexto de cessar-fogo ou redução das hostilidades. O caminho para a paz na Ucrânia não pode ser decidido sem a Ucrânia", escreveram os líderes europeus.

No sábado, se reuniram no Reino Unido altos representantes governamentais e conselheiros de segurança dos EUA, Ucrânia e vários países europeus – incluindo o vice-presidente americano, J.D. Vance. Pouco foi revelado sobre o conteúdo das negociações, mas Zelenski falou em discussões "construtivas".

"O caminho para a paz na Ucrânia deve ser determinado em conjunto com a Ucrânia", reiterou Zelenski posteriormente em seu discurso em vídeo. O presidente francês, Emmanuel Macron, também enfatizou no X que a Europa deve participar de toda e qualquer solução, pois sua própria segurança está em jogo.

"Trocas" territoriais

Pouco antes de anunciar o encontro com Putin, Trump sugeriu que seu acordo de paz incluiria "trocas" territoriais, mas Zelenski insistiu que a Ucrânia não cederia partes do território à Rússia e afirmou que decisões tomadas sem Kiev são "natimortas".

No texto divulgado neste sábado, os líderes europeus expressaram satisfação com os esforços de Trump para tentar impedir o "massacre" na Ucrânia, encerrar a "guerra de agressão" da Rússia e alcançar uma "paz e segurança justas e duradouras" para Kiev.