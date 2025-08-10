Netanyahu diz que Israel precisa "terminar o trabalho" em Gaza

O grupo fundamentalista Hamas é considerado uma organização terrorista pela União Europeia (UE), Alemanha, Estados Unidos (EUA) e outros.

"Completamos grande parte do trabalho. Temos entre 70% e 75% de Gaza sob o controle militar israelense", declarou o líder israelense. "Mas ainda nos restam dois baluartes: são a Cidade de Gaza e os campos” do centro da Faixa de Gaza. "ão temos outra opção para terminar o trabalho."

A guerra em Gaza já se estende por 22 meses, e foi desencadeada por uma ofensiva terrorista lançada pelo Hamas, que deixou mais de 1.000 mortos em Israel. Já ofensiva de retaliação de Israel matou mais de 60 mil pessoas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território.

Segundo o plano validado na sexta-feira pelo gabinete de segurança israelense, o exército agora "se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza", no norte do território e destruída em grande parte.

"Em primeiro lugar, desarmar o Hamas. Em segundo lugar, libertar todos os reféns. Em terceiro lugar, desmilitarizar Gaza. Em quarto lugar, Israel exercerá um controle de segurança preponderante. Em quinto lugar, uma administração civil pacífica não israelense (…) É o que queremos ver em Gaza", disse o primeiro-ministro.

Netanyahu afirmou que será permitido à população civil "abandonar com toda a segurança as zonas de combate para ir para zonas seguras designadas" e que esta receberá provisões "em abundância".