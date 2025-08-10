O que escondem os túneis subterrâneos esquecidos de São Paulo

Mesmo sem trilhos, o espaço subterrâneo não ficou abandonado. Desde 2022, durante as noites mais frias, o governo de São Paulo transformou o local em abrigo temporário com capacidade para cerca de 150 pessoas. Ali são oferecidos camas, mantas, roupas, alimentação, café da manhã e até um espaço específico para quem chega com animais de estimação – algo que em outros abrigos não é permitido.

"Recebemos homens, mulheres, famílias inteiras, inclusive com bebês e pets", relata o capitão Eduardo Schulte, diretor de recuperação da Defesa Civil de São Paulo. "Muitos preferem passar frio nas ruas a deixar seus animais. Aqui eles não precisam fazer essa escolha."

Paulo Francisco de Oliveira, ex-cozinheiro, é um dos frequentadores do abrigo. Acolhido ao lado da companheira e de uma cadelinha de dois meses, diz se sentir mais seguro ali do que nos albergues tradicionais. "Você vai para um albergue, é pior até que na rua. Você leva uma coisa, o cara toma de você. Rouba. Aqui a gente consegue relaxar um pouco", afirma ele. No entanto, apesar do alívio, o sono de apenas uma hora a uma hora e meia se mantém. "Força do hábito."

Mistério da Engenharia

A ideia de uma rede de túneis inacabados ou estações fantasmas pode soar como algo saído de um romance de mistério. Mas, no caso paulistano, é fruto da combinação entre planejamento de longo prazo e mudanças nas dinâmicas urbanas. A capital paulista conta hoje com cerca de 104 quilômetros de linhas de metrô, menos da metade do que previa o plano original elaborado há cinco décadas. O traçado das linhas Azul, Vermelha e Verde foi ajustado sucessivas vezes ao longo dos anos.

Algumas bifurcações e ramais planejados, como o "Ramal Moema", entre as estações Paraíso e Ana Rosa, nunca se concretizaram. A bifurcação da Linha Azul, que teria como destino o bairro da zona sul, hoje é utilizada como estacionamento de trens de manutenção.