Prestes a completar 100 dias de governo, Merz enfrenta impopularidade crescente - Governo do chanceler federal da Alemanha, que tomou posse em maio, é mal avaliado por 60% dos alemães. Nível de insatisfação com líder conservador supera marca negativa de seu antecessor social-democrata no mesmo períodoPerto de completar a marca de 100 dias no poder, o governo liderado pelo chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, tem enfrentado impopularidade crescente. Uma pesquisa elaborada pelo instituto Insa e divulgada neste domingo (10/08) pelo jornal Bild am Sontag apontou que apenas 27% dos alemães estão satisfeitos com o trabalho da coalizão de governo, formado pelo bloco conservador CDU/CSU de Merz e o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda.

Outro 60% expressaram insatisfação e 13% não responderam à pesquisa. No início de junho, cerca de um mês após a coalizão assumir o poder, 37% afirmaram estar satisfeitos, enquanto os insatisfeitos chegavam a 44%. Dessa forma, a porcentagem de alemães insatisfeitos com o governo saltou 16 pontos percentuais em pouco mais de dois meses.

As opiniões sobre a performance pessoal do chanceler federal Merz são similares. De acordo com a pesquisa divulgada neste domingo, apenas 30% dos alemães apontam estar satisfeitos com o trabalho do líder conservador, enquanto 59% o veem de maneira negativa