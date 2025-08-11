Após fome, Gaza ainda pode ser palco de síndrome de realimentação - Mesmo que a ajuda humanitária chegue aos habitantes de Gaza e outras zonas assoladas pela fome em quantidade suficiente, há risco de complicações quando a alimentação é retomada.Até 8 de agosto, na última sexta-feira, 197 pessoas, incluindo 96 crianças, haviam morrido de fome em Gaza, como resultado do bloqueio e da ofensiva militar de Israel, de acordo com as autoridades de saúde do enclave palestino.

Segundo monitores de saúde apoiados pela ONU, cerca de 100 mil mulheres e crianças palestinas enfrentam desnutrição grave, e um terço da população de 2,1 milhões não come há dias.

Mas Gaza não é o único lugar assolado por uma fome catastrófica decorrente de conflitos. No Sudão, agências internacionais afirmam que 3,2 milhões de crianças menores de 5 anos vão sofrer de desnutrição aguda no próximo ano. Enquanto isso, pessoas sitiadas em El Fasher, em Darfur do Norte, já passam fome há um ano.