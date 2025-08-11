Dois candidatos de direita lideram pesquisas na Bolívia

Ele é seguido de perto pelo ex-presidente de direita Jorge Quiroga, da coalizão Libre, com 20% em ambas as pesquisas. Se a tendência se confirmar no próximo domingo, os dois candidatos disputarão um segundo turno em 19 de outubro.

Desde 2005, o Movimento ao Socialismo (MAS), de esquerda, liderado por Evo Morales por três mandatos (2006-2019) e depois por Luis Arce (2020-2025), venceu todas as suas eleições em primeiro turno.

No entanto, de novembro de 2019, quando Morales renunciou, até novembro de 2020, quando Arce foi eleito, o país foi governado interinamente por Jeanine Áñez.

Esquerda ameaçada

O MAS vê sua continuidade no poder ameaçada em um momento em que a Bolívia atravessa uma grave crise econômica decorrente da escassez de dólares, que se tornou a principal preocupação dos bolivianos nos últimos meses.

O governo do presidente Luis Arce, que não buscará a reeleição, praticamente esgotou as reservas internacionais em dólares do país para sustentar uma política de subsídios, importando gasolina e diesel, além de alguns insumos, e os vendendo a preços mais baixos no mercado interno.