[Entrevista] "Fala-se pouco da motivação religiosa do 8 de Janeiro", diz Petra Costa

Sim. Por exemplo, para mim a invasão do 8 de Janeiro tem muitas motivações. Mas a motivação religiosa foi muito pouco falada e estudada. Muitos pastores chamaram para aquela invasão. Se rezou muito durante aquela invasão. Houve uma visão do apocalipse naquela invasão. Enquanto nos Estados Unidos tem uns 30 livros sobre as ligações entre esse fundamentalismo religioso e o 6 de janeiro (quando houve a invasão ao Capitólio em 2021), acho que aqui ainda se fala muito pouco. E esse é um componente muito importante da extrema direita e desse movimento autocrático e teocrático.

Por que Bolsonaro virou um veículo para muitos evangélicos conservadores no Brasil, mesmo não tendo um histórico ligado a pautas religiosas?

O que o Malafaia diz é que, desde a eleição de 2014, com a Marina Silva, que teve 20% das intenções de voto, ele percebeu que existia uma força evangélica muito forte que poderia eleger um presidente. Ele e o Bolsonaro começam a ter vários movimentos de aproximação entre 2011 e 2013 e existe um encontro de interesses conservadores ali.

Entrevistei o Bolsonaro muitas vezes no Congresso, em 2016, 2017, e ele nunca falou em religião. Ele começa a falar em 2018, depois que existe uma aproximação clara entre ele e o Malafaia e outras lideranças evangélicas. A esposa dele (Michelle Bolsonaro) foi da igreja do Malafaia por muitos anos, o Malafaia inclusive casou os dois. E a facada, que ele levou em 2018, é a consagração desse casamento entre Bolsonaro e essas forças. Eles começam a falar que o Bolsonaro foi ungido por Deus e sobreviveu a aquela tentativa de assassinato para salvar o Brasil.

Qual foi e é o papel dos religiosos dos EUA na organização dos evangélicos do Brasil?

A gente só começou a arranhar a superfície de uma investigação que precisa ser levada mais a fundo. O que a gente descobriu, graças ao nosso pesquisador uruguaio, que é evangélico, são documentos que mostram como a organização de lobby americano The Family Fellowship, que surge durante a Guerra Fria justamente para levar a religião evangélica fundamentalista para dentro da política americana e mundial, com objetivo de acabar com as "ameaças comunistas", manda vários missionários para o Brasil, mais precisamente para o Congresso Nacional, para evangelizar congressistas sobre o disfarce de que estariam "dando aula de inglês".