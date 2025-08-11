Fundo da Noruega tira investimentos de 11 empresas israelenses

Segundo o NBIM, o fundo norueguês acumulava investimentos em 61 empresas israelenses até o final do primeiro semestre deste ano, 11 das quais não compunham seu "índice de referência de ações".

O índice estabelecido pelo Ministério das Finanças compreende 8,7 mil empresas e é usado para medir o desempenho dos ativos e orientar investimentos. Companhias que não são listadas são consideradas fora do escopo do fundo.

Em nota, o banco afirmou que "todos os investimentos em empresas israelenses que não fazem parte do índice de referência de ações serão vendidos o mais rápido possível". No futuro, "os investimentos do fundo em Israel serão limitados às empresas que estão no índice de referência de ações", continuou.

A NBIM também disse que todos os investimentos em empresas israelenses mediados por gestores externos seriam transferidos para a estrutura interna do banco e que os contratos com os administradores israelenses serão encerrados.

Norges Bank deve anunciar novas medidas

Em entrevista coletiva na segunda-feira, Stoltenberg disse estar satisfeito que o Norges Bank "agiu rapidamente", mas afirmou esperar que o fundo adote medidas adicionais. O ministro descartou uma venda de ativos de todas as empresas israelenses, indicando que somente os investimentos em empresas ligadas à guerra devem ser restringidos.