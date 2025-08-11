Internação de meninas com distúrbios alimentares dobra na Alemanha - País registrou 6 mil internações em 2023, o dobro do que há 20 anos. Meninas e adolescentes do sexo feminino representam quase metade de todos os pacientes tratados por transtornos como anorexia e bulimia.O número de meninas de 10 a 17 anos que recebem tratamento hospitalar para transtornos alimentares na Alemanha dobrou nos últimos 20 anos, passando de 3 mil casos registrados em 2003 para 6 mil em 2023. Os dados foram publicados pelo Departamento Federal de Estatísticas nesta segunda-feira (11/08).

Já mulheres em todas as faixas etárias representaram 93,3% das pessoas tratadas por transtornos alimentares em 2023 no país, ou 11,3 mil pacientes.

A tendência vai na direção contrária à da população em geral. O número de pessoas que passaram por atendimento hospitalar para distúrbios alimentares caiu de 12,6 mil em 2003 para 12,1 mil 20 anos depois. Entre homens, a redução foi de 1.560 casos para 820 em duas décadas.