Morre pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado em comício

No sábado passado, a Santa Fe informou que o político havia sofrido uma hemorragia no sistema nervoso que agravou seu estado de saúde.

"Nas últimas 48 horas, seu estado clínico reverteu para uma condição crítica, devido a um episódio de hemorragia no sistema nervoso central. Esta condição exigiu novos procedimentos neurocirúrgicos de urgência que conseguiram estabilizá-lo", disse a clínica em um boletim médico há dois dias.

Uribe Turbay foi baleado com dois tiros na cabeça e um na perna esquerda quando liderava um comício político em um parque do bairro bogotano de Modelia como parte de sua pré-campanha para as eleições presidenciais de 2026, nas quais aspirava obter a candidatura presidencial pelo Centro Democrático. O atentado a Uribe e outros episódios de violência reavivaram o fantasma da violência política no país dos anos 1990.

"Nosso amor transcende este plano físico. Espere por mim, que quando eu cumprir minha promessa com nossos filhos, irei te procurar e teremos nossa segunda chance", acrescentou em sua mensagem a esposa, que frequentemente usava as redes sociais para informar sobre o estado de saúde do marido e pedir orações por sua recuperação.

Quem era Miguel Uribe Turbay

Nascido em 1986, Miguel Uribe Turbay era membro do partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe (sem parentesco). Em outubro, ele anunciou sua ambição de se eleger presidente em 2026, para suceder o atual presidente Gustavo Petro, de quem era um forte crítico.