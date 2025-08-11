Onda de calor atinge Europa e provoca incêndios nos Bálcãs

Este nível de alerta foi emitido apenas oito vezes no país desde que o sistema de notificação foi criado, em 2004. A previsão é que outros quatro departamentos também sejam colocados nesse nível de risco na terça-feira.

No departamento de Aude, por exemplo, centenas de bombeiros permaneciam na zona rural protegendo os limites de um incêndio florestal que queimou 16 mil hectares (160 quilômetros quadrados) na última semana. Autoridades dizem que o fogo está sob controle, mas alertam que não será totalmente extinto por semanas.

"As temperaturas máximas ainda podem subir mais", disse o meteorologista Patrick Galois, da Meteo France, a jornalistas. Segundo ele, o fenômeno pode se estender até 19 ou 20 de agosto.

"Não se engane. Isso não é 'normal, é verão'. Não é normal, é um pesadelo", disse o climatologista agrícola Serge Zaka à emissora francesa BFMTV, em Montauban, onde o calor sufocante persistiu durante o dia todo.

Hungria registra calor recorde

No domingo, o sudeste da Hungria registrou um novo recorde nacional de 39,9 °C, superando a marca anterior obtida em 1948. Budapeste também bateu o recorde de calor da cidade, com 38,7 °C.