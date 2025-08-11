Santo Sudário cobriu mesmo Jesus Cristo? Pesquisador brasileiro diz que não

O Sudário de Turim é consagrado como um dos artefatos mais enigmáticos da história. Este antigo tecido de linho, que mostra a imagem tênue de um homem de cabelos longos e barba, tem fascinado e dividido cientistas, historiadores e fiéis ao longo dos séculos.

Documentado pela primeira vez na França em 1354, o Sudário tem sido venerado por alguns cristãos como o autêntico lençol que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. A Igreja Católica, entretanto, não adotou posição oficial. Agora, um novo estudo publicado na revista Archaeometry de autoria do pesquisador brasileiro Cícero Moraes, designer e especialista autodidata em reconstrução facial histórica, lança luz sobre um dos mistérios históricos ao redor do cristianismo com ajuda da tecnologia.

Inconsistências anatômicas

Moraes, especialista na comparação de imagens em 2D e 3D, notou algo peculiar nas formas do corpo representado no Sudário: pareciam rígidas e retas demais para serem compatíveis com a anatomia humana real.