Tribunal indiano ordena remoção de 5 mil cães de rua em Nova Délhi - Decisão foi tomada no contexto de milhares de casos de mordidas de cães em Nova Délhi. Conservacionistas afirmam que ordem é impraticável e defendem vacinação e esterilização.O Supremo Tribunal da Índia ordenou nesta segunda-feira (11/08) a remoção de 5 mil cães abandonados das ruas da capital, Nova Délhi, em um contexto de aumento nos casos de ataques com mordidas.

A decisão instruiu as autoridades a capturar os animais de "áreas de alto risco" num prazo de seis a oito semanas, e que eles sejam esterilizados e realocados em abrigos.

A ordem foi emitida após a divulgação de registros hospitalares apontando quase 2 mil incidentes de mordidas de cães por dia na capital indiana.