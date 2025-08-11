Trump ordena que moradores de rua deixem Washington "imediatamente" - Republicano investe em ameaças contra sem-teto e mensagens alarmistas sobre "criminalidade" em meio planos para aumentar controle federal sobre a administração da capital.O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, expressou que tem planos de imediatamente remover moradores de rua em Washington, a capital americana, numa publicação em sua rede social.

O republicano vem investindo num discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, cujos planos poderiam aumentar a influência federal na capital em nome da segurança e da "limpeza". Evidências sugerem, entretanto, que o alcance destes desafios é limitado na cidade.

"Os moradores de rua têm que se mudar imediatamente," escreveu o republicano na Truth Social no domingo (10/08). "Nós vamos dar a vocês lugares para ficar, mas longe da capital. Criminosos, vocês não têm que se mudar. Nós vamos colocar vocês na cadeia onde pertencem."