Calor extremo e incêndios florestais deixam vítimas na Europa - Incêndios florestais atingem diversas regiões na Espanha, onde um homem morreu. Na Alemanha, temperaturas podem chegar a 38°C.Incêndios florestais atingiram partes da Europa nesta terça-feira (12/08), elevando para três o número de vítimas provocadas pelas queimadas e pela onda de calor que avançam sobre o continente.

Alertas de risco para o calor foram emitidos em países como Itália, Espanha, Portugal e na região dos Bálcãs. Na França, temperaturas superam os 40°C.

Na Espanha, um homem morreu vítima de queimaduras graves sofridas pelos incêndios florestais que atingiram o município de Tres Cantos, nos arredores de Madri, na noite de segunda-feira. Segundo a emissora espanhola RTVE, a vítima teve queimaduras em 98% do corpo.