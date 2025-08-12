Com real enfraquecido, Brasil atrai "turistas de saúde" do exterior

A capital paulista é o epicentro desse fenômeno, que reflete também em crescente procura por infraestrutura de hospedagem qualificada, próxima aos principais centros médicos. De acordo com a Brain, a cidade tem cerca de 200 hospitais e clínicas, com um total de 30,8 mil leitos. "Hoje, 12% dos turistas que vêm a São Paulo são ligados ao turismo médico", afirma Guilherme Werner, sócio da empresa de pesquisa. "Dos 575 mil médicos do país, 166 mil atuam na cidade de São Paulo. E mais ou menos metade deles são especialistas."

O maior ativo desse mercado é o setor das cirurgias plásticas. De acordo com relatório publicado em junho pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Brasil é o país que mais realiza esse tipo de procedimento no mundo – foram mais de 2 milhões em 2024. Segundo levantamento da revista americana especializada Patients Beyond Borders, 7% dos pacientes do nicho atendidos no país são estrangeiros. Ou seja: 140 mil por ano.

Das cirurgias plásticas realizadas no Brasil, 34% ocorrem no estado de São Paulo, sendo que a capital representa 60% dessa fatia.

Fama e preço

"Escolhi o Brasil porque eles [os médicos brasileiros] têm mais experiência e prática do que no meu país", diz a suíça Nicole Schultheiss. Ela conta que há 20 anos "teve a sorte" de conhecer o seu médico, quando foi ao Brasil para fazer uma abdominoplastia e colocar implantes mamários. "Fiquei muito satisfeita com os resultados."

Aos 68 anos, ela voltou ao Brasil neste ano, em abril. "Desta vez, para retirar meus implantes mamários", relata. "Fiquei uma semana no Brasil e, quanto ao acompanhamento pós-operatório, faço videochamada."