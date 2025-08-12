Como os israelenses veem a guerra em Gaza e a situação dos palestinos? - Pesquisas mostram oposição ao conflito em alta em Israel, movida sobretudo pelo desejo de recuperar reféns e poupar soldados - e não necessariamente pela situação dos palestinos.À medida que o governo de Israel se prepara para expandir ainda mais a campanha militar na Faixa de Gaza, pesquisas indicam que cada vez mais israelenses vêm se opondo à continuidade do conflito e favorecendo a costura de um acordo com o Hamas para encerrar a guerra.

No último fim de semana, após quase dois anos de guerra, Israel foi palco de alguns dos maiores protestos contra a guerra no enclave palestino, com dezenas de milhares de israelenses saíndo às ruas para se manifestar.

O Hamas – considerado um grupo terrorista pela União Europeia, Alemanha, Estados Unidos e outros – ainda mantém cerca de 50 reféns israelenses na Faixa de Gaza, dos quais só 20 ainda permanecem vivos, segundo estimativa de Israel.