Construção de megabarragem chinesa alimenta tensões com índia - Autoridades chinesas começaram a construir no Tibete a maior hidrelétrica do mundo, levantando temores na vizinha Índia, que vê risco de Pequim controlar o fluxo de água na região.A China começou a construir em julho o que promete ser a maior usina hidrelétrica do mundo. A barragem será erguida no rio Yarlung Tsangpo, a cerca de 30 quilômetros da fronteira disputada com o estado indiano de Arunachal Pradesh – área no nordeste da Índia também reivindicada por Pequim.

O plano provocou imediato atrito com autoridades indianas, tanto pelos riscos ambientais que podem afetar o ecossistema da região do Tibete quanto pelo possível poder que a barragem dará à China sobre o fluxo de água do rio Yarlung Tsangpo – considerado o mais alto do mundo –, que segue do território chinês para o nordeste da Índia e Bangladesh.

Grupos tibetanos também afirmam que há locais sagrados ao longo do rio e que o governo não informou se esses pontos serão afetados.